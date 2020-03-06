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Новый премьер Украины призвал вернуть подачу воды в Крым

Источник:
ТАСС
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Фото: Aleksander Kaasik / CC BY-SA 4.0

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов

«Вопрос подачи воды в Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть ее авторами», — приводит ТАСС слова Шмыгаля.

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Премьер уточнил, что речь идет о подаче воды, «которая может быть использована украинцами для собственных нужд, а не для промышленных объектах». «Мы не можем не подавать воду украинцам. Крым — это Украина», — заключил он.

После воссоединения Крыма с Россией украинские власти года прекратили поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде.

За прошедшие пять лет на полуострове был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

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