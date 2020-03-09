Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске

Финал одного из этапов Winstrike Cup – серии турниров по Counter-Strike для любителей пройдет 19 апреля в Новосибирске, сообщают организаторы.

Старт онлайн-квалификаций запланирован на 31 марта. Восемь лучших команд попадут в следующий этап Winstrike Cup — локальный финал, матчи которого пройдут 19 апреля. Организаторы гарантируют призы победителям регионального этапа и персональные награды лучшим игрокам. Какие именно призы получат игроки местного этапа неизвестно.

Победители регионального турнира поедут в Москву на финал лиги, где будут бороться за место в СНГ-квалификациях на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown и призовой фонд в размере 500 тысяч рублей. Командам, которые отберутся на финал соревнований в Москву, предоставят форму, а также оплатят проезд и проживание.

Главным стимулом для участников лиги станет возможность пробиться на международный турнир BLAST Premier Spring Showdown – киберспортивное событие, которое пройдет в начале июня в одном из европейских городов. За призовой фонд в 325 тысяч долларов будут бороться шесть команд, занимающих верхние строчки мировых рейтингов, а также победители региональных отборов.

Counter-Strike — серия компьютерных игр в жанре командного шутера от первого лица, основанная на движке GoldSrc и выросшая из одноимённой модификации игры Half-Life.