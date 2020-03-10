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Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе

Источник:
Sibnet.ru
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Раньше возможность взять домашних животных с собой в Белокуриху практически отсутствовала. Теперь можно поехать на отдых вместе со своими любимцами — не так давно на курорте открылся туристический комплекс «Белокуриха», принимающий гостей с животными.

На турбазе «Белокуриха» есть все для того, чтобы прочувствовать красоту живой природы на максимуме: художественно-завораживающие закаты и восходы, горный воздух, большое пространство и полный эмоциональный покой. Туристическая база находится на вершине горы, в шаговой доступности от горнолыжной трассы, поэтому отсюда создается эффект «курорта на ладони». Взору открывается просто безгранично красивый вид!

Для размещения турбаза предлагает новые, уютные и просторные номера. При заселении вам обязательно будет предоставлено мягкое постельное белье, полотенца, базовый косметический набор и фен. В номерах есть шкаф-купе (для того, чтобы ваши вещи можно было расположить в свободном доступе), телевизор с кабельным ТВ, холодильник, чайник и беспроводной интернет Wi-Fi.

Стоимость номера — от 1,5 тысячи рублей в будние дни с завтраками в кафе. Размещение домашнего животного — 1 тысяча рублей за весь период проживания.

Турбаза «Белокуриха» является одним из объектов акционерного общества, которому принадлежит санаторий «Россия». Это здравница премиум-класса, куда за лечением и оздоровлением приезжают гости со всей страны и даже из зарубежных стран. Не так давно санаторий одним из первых в России прошел сертификацию мировой системы качества, безопасности и сервиса «EUROPESPA». Важно, что гости турбазы могут пользоваться всей инфраструктурой санаторно-курортного комплекса.

Турбаза «Белокуриха»
Курорт Белокуриха, ул. Холмистая, 2
8 800 250 1302
8 983 350 0193 (WhatsApp)
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