Глава Хакасии рассказал о необходимости брать второй кредит

Глава Хакасии Валентин Коновалов объяснил в прямом эфире, зачем взял казначейский бюджетный кредит. Он отметил, что может потребоваться еще один, сообщает правительство Республики.

«Бюджет у нас на 70 % социально ориентирован: основная часть идет на заработную плату бюджетникам, выплату пособий, другие социальные расходы и, конечно же, не выполнять наши социальные обязательства мы не можем. В силу этого было принято решение взять казначейский бюджетный кредит. На сегодняшний момент другого пути просто не было», — сказал глава республики.

Отвечая на вопрос об отношениях республики с федеральным центром, Коновалов в прямом эфире на местном телеканале подчеркнул, что Москва готова оказывать Хакасии помощь, но и власти республики предпринимают при этом все меры, чтобы выправить финансовую ситуацию. После того, как пройдет казначейская проверка, будет принято решение об оказании помощи региону.

«Смотрим (в будущее) со здоровым оптимизмом, но проблемы объективно есть. Кредит, который мы взяли, теоретически, возможно, придется брать еще», — сказал глава Хакасии.