Женщинам в Новосибирске чаще мужчин отказывали в работе из-за пола

Женщины в Новосибирске чаще мужчин сталкиваются с отказами в трудоустройстве на основании пола, сообщает Служба исследований hh.ru.

Около 40% женщин и 31% мужчин из Новосибирской области заявили, что сталкивались с отказами в приёме на работу на основании их пола, в большинстве случаев работодатели открыто говорили об этом. Женщинам чаще всего отказывали в строительной и транспортной сферах, мужчинам — в HR и туризме.

Дамы в возрасте 25-34 лет чаще сталкивались с отказами в трудоустройстве на основании пола, нежели представительницы других возрастных групп.

«Чаще всего с трудностями при трудоустройстве сталкиваются жительницы региона, у которых нет детей (24%) и те, у кого, наоборот, есть маленькие дети (20%)», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.