Житель Алтая тайно украл асфальтовый завод

Индивидуальный предприниматель в Алтайском крае поручил своим рабочим разобрать и вывезти чужой асфальтовый завод. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчина вместе со своими работниками открыл ворота охраняемой территории. Через них въехали грузовые автомобили и автокран под управлением его подчиненных. Рабочие не знали, что совершат преступление.

Он велел им разобрать, погрузить и вывезти асфальтовый завод, принадлежащий другому человеку. Поручение работники исполнили и погрузили сооружение при помощи автокрана на грузовые автомобили, а затем перевезли в складское помещение на территории Рубцовска.

Ущерб превысил 3,75 миллиона рублей. Теперь предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.