Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильниках

Мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night появилась в App Store и Play Market, игра теперь доступна для устройств на iOS и Android.

Для покупателей из России игра обойдется в 229 рублей. В мобильной версии присутствует поддержка контроллеров, достижения и новый интерфейс для более удобной игры на небольших экранах.

Castlevania: Symphony of the Night считается одной из лучших игр по франшизе за все время ее существования. Оригинальная игра вышла в 1997 году и получила общую оценку 93 балла из 100 на сайте Metacritic.

Castlevania породила целый жанр, который получил название «метроидвания». По сюжету главному герою предстоит бороться с вампирами, а в финале — столкнуться в бою с графом Дракулой.