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Россиянам разрешили выходить на пенсию по-старому

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

При этом граждане вправе указать в пенсионном соглашении больший возраст, но не выше установленного сейчас — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Разработчики указывают, что инициатива повышает интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии раньше указанного возраста. Например, на получение денег досрочно смогут претендовать инвалиды, работники Крайнего Севера, летчики-испытатели и другие категории льготников.

Ранее льготники могли получить деньги досрочно только в случае назначения страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Новый закон приравнивает к ним добровольные пенсионные отчисления.

Центробанк ранее уже поддержал законопроект, который уравнивает права всех клиентов негосударственных пенсионных фондов. До изменений получать выплаты по старому пенсионному возрасту могли только те клиенты, которые заключили договор с фондом до конца 2018 года.

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