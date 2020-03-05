Россиянам пообещали «малиновое» лето

Россиян в этом году ждет «малиновое» лето, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, поэтому такая погода получила у специалистов неофициальное название в честь популярной ягоды.

«Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей», — спрогнозировал специалист, комментируя взаимосвязь теплой зимы и будущего умеренно-жаркого лета.

Тишковец уточнил, что в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться аномальная погода с температурой, стабильно превышающей норму. Синоптики ожидают, что весна станет самой теплой за всю историю наблюдений.