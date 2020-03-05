Систему оплаты больничных и декретов изменят в России

Россияне начнут получать страховые выплаты не от работодателя, а напрямую от Фонда социального страхования, соответствующие изменения содержит разрабатываемый Министерством труда и социальной защиты РФ законопроект.

Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение, пишут «Известия».

Разработчики документа утверждают, что это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Предполагается, что законопроект представят правительству в сентябре 2020 года, в Госдуму его направят в декабре.

Сейчас в России выплату застрахованному работнику осуществляет работодатель, который подает документы, после чего Фонд социального страхования компенсирует ему затраты. Однако в ряде регионов проводится эксперимент, в рамках которого пособия перечисляются напрямую.

Новая схема прямых выплат станет более эффективной для работодателей, у которых высвободятся оборотные средства, а работающие граждане получат дополнительную социальную защиту в виде гарантированного получения причитающихся страховых денег.