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Пулемет Дегтярева испытали экстремальной стрельбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia

Советский ручной пулемет Дегтярева испытали на прочность и надежность экстремальной стрельбой, видео опубликовали на официальном канале YouTube концерна «Калашников».

На эксперимент «разрушителей оружия» потребовалось 11 металлических лент емкостью 100 патронов. После отстрела 801 патрона ручной пулемет сохранил работоспособность основных деталей, однако заклинил.

Пулемет РПД был создан во время Великой Отечественной войны в 1944 году, конструктору Василию Дегтяреву удалось добиться максимальной скорострельности до 300 выстрелов в минуту без охлаждения ствола.

После испытаний оружие приняли на вооружение Советской Армии, сняли его в начале 1960-х годов. При этом в некоторых регионах планеты пулемет Дегтярева применяется в боевых действиях до сих пор.

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