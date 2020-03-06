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Фильм дня: «Бегущий в лабиринте»

Источник:
Sibnet.ru
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Зритель погрузится в мир необычных подростков, которые оказались в специально созданном для них мире, вот только им нужно оттуда выбраться, чтобы выжить.

Главный герой — подросток Томас, он просыпается в странном месте и ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди других подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве.

Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже три года. Они кормятся тем, что удается вырастить на земле, одновременно пытаясь найти выход из лабиринта, окружающего их место обитания.

В первую очередь хочется отметить спецэффекты — здесь они на высочайшем уровне. Чего стоит только сам лабиринт — огромный по площади, массивный, грозный. Кстати, это симбиоз реального лабиринта и компьютерной графики. Сами стены были возведены высотой 6 метров, а в фильме они 30-метровые, но выглядят очень реалистичными.

Для режиссера Уэса Босса это одна из первых серьезных работ, в актерском составе далеко не звезды. Дилан О'Брайен («Глубоководный горизонт»), Томас Сенгстер («Реальная любовь»), Кая Скоделария («Луна 2112») достойно себя проявили.

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