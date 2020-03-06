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Создатели «Битвы экстрасенсов» объявили о кастинге на новый сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bitva_extrasensov_tnt instagram.com/bitva_extrasensov_tnt

Ведьмы, гадалки, колдуны и другие люди со сверхспособностями снова смогут попробовать свои силы в популярном проекте «Битва экстрасенсов», ее создатели объявили кастинг на 21 сезон, сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта.

«Если вы обладаете экстрасенсорными способностями, не бойтесь, приходите к нам! Или вы знаете крутого экстрасенса, который до сих пор к нам не пришёл? Кастинг на 21 сезон Битвы начинается», — говорится в сообщении.

Традиционно, новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартует на ТВ в конце августа. Сейчас продюсеры проекта собирают героев для проекта. Обычно кастинги проводятся в десятке крупнейших городов России. Пока список городов, где в этом году пройдет кастинги, не озвучен.


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