Создатели «Битвы экстрасенсов» объявили о кастинге на новый сезон

Ведьмы, гадалки, колдуны и другие люди со сверхспособностями снова смогут попробовать свои силы в популярном проекте «Битва экстрасенсов», ее создатели объявили кастинг на 21 сезон, сообщается в официальном Instagram-аккаунте проекта.

«Если вы обладаете экстрасенсорными способностями, не бойтесь, приходите к нам! Или вы знаете крутого экстрасенса, который до сих пор к нам не пришёл? Кастинг на 21 сезон Битвы начинается», — говорится в сообщении.

Традиционно, новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартует на ТВ в конце августа. Сейчас продюсеры проекта собирают героев для проекта. Обычно кастинги проводятся в десятке крупнейших городов России. Пока список городов, где в этом году пройдет кастинги, не озвучен.