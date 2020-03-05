«ВКонтакте» переведет голосовые сообщения в текст

«ВКонтакте» протестирует технологию по распознаванию голосовых сообщений, которая переводит аудиосообщения в текст, сообщает пресс-служба соцсети.

При использовании такой технологии пользователь сможет нажать на кнопку и прочитать расшифрованное голосовое сообщение. Для распознавания голоса будет использоваться специально обученная нейросеть.

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«Пока новинка доступна только участникам VK Testers — программы тестирования "ВКонтакте". Сейчас функция работает на iOS на базе сторонней технологии: разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь», — уточняется в сообщении.

По подсчетам специалистов соцсети, ежемесячно порядка 30 миллионов пользователей «ВКонтакте» обмениваются голосовыми сообщениями. Для расшифровки такого количества входящей информации «ВКонтакте» пришлось создать собственный уникальный сервис.

При этом разработчикам пришлось учитывать специфику современного русского языка, так как существующие модели хорошо справлялись только с правильной литературной речью. На сегодня сервис корректно расшифровывает сленг и заимствованную лексику.