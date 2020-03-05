Появились первые фото нового «Бэтмобиля»

Новый «Бэтмобиль», на котором будет передвигаться Бэтмен в одноименном фильме про супергероя, будет больше похож на реальный автомобиль, чем его предшественники — фотографии машины выложил режиссер фильме Мэтт Ривз в Twitter.

«Бэтмобиль» напоминает модифицированный маслкар (класс авто, существовавший в США в 1960-1970 годах). Подобные машины можно увидеть в старых комиксах о супергерое.

Первый «Бэтмобиль» появился на страницах комиксов в 1939 году. В фильмах про Бэтмена каждый раз появляется новый автомобиль.

Новый «Бэтмен», в котором главную роль исполнит Роберт Паттинсон, выйдет на экраны в 2021 году. Он станет перезагрузкой всех фильмов об этом супергерое. В ленте также снимаются Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт и Колин Фаррелл.