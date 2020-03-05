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Более 10 миллионов цветов завезли в Новосибирск к 8 марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 10 миллионов цветов завезли в Новосибирск к 8 марта из Эквадора, Словакии, Израиля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Традиционно динамика поставок в преддверии весеннего праздника возрастает. С 26 февраля по 4 марта в Новосибирск поступило около 10 миллионов срезов. В прошлом году цветов привезли меньше на три миллиона штук. К основным странам-поставщикам относятся Словакия, Эквадор, Латвия, Израиль, Колумбия и Казахстан.

«Среди наиболее популярных — розы, хризантемы, герберы, гвоздика, эустома, лилии, фрезии, тюльпаны, орхидеи. Есть и самые редкие, экзотические — кампанула, шефлера, солидаго, стрелиция, цимбидиум, циперус, протея, володушки, танацетум и другие», — говорится в сообщении.

В процессе досмотра цветочных товарных партий было выявлено 15 случаев обнаружения опасного карантинного объекта — западного калифорнийского цветочного трипса, из-за этого были уничтожены 4, 1 тысячи срезов роз, гвоздик, гербер и гипсофил.

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люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

Гаврило Принцип

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Гаврило Принцип

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