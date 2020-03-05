Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса

Восстановление деловой активности китайских граждан после снятия строгих мер карантина приведет к возникновению второй волны эпидемии коронавируса в стране, спрогнозировал глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

Власти Китая в конце января ввели целый комплекс беспрецедентных мер по сдерживанию эпидемии COVID-19, которые уже дали результаты, число новых случаев заражения снижается. Однако поддерживать такие жесткие меры постоянно невозможно.

Возобновление работы и учебы, восстановление нормального транспортного сообщения, снятие карантинных ограничений несут серьезные риски для населения, отмечает эксперт. В результате может возникнуть вторая волна эпидемии.

Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, более 3 тысяч инфицированных скончались, порядка 30 тысяч продолжают находиться в больницах. За пределами КНР число зараженных превысило 12 тысяч человек в 76 странах.