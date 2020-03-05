Водитель рухнувшего с обрыва автобуса ответил за гибель горняков

Водитель вахтового автобуса, рухнувшего с обрыва на разрезе «Распадский» в Междуреченске, признан виновным в гибели восьми горняков, сообщила прокуратура Кемеровской области.

ЧП произошло 8 февраля 2019 года. Вахтовый автобус, развозивший работников предприятия, свалился с высоты около 10 метров. Восемь человек погибли, еще четверо были тяжело травмированы.

50-летний водитель не учел особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость и гололед, в итоге машина опрокинулась с площадки для бурения. Схема маршрута движения отсутствовала.

Водитель признан виновным по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.