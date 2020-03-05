Российские авто получат свою систему распознавания нарушений ПДД

Системы оповещения водителя о потенциальных нарушениях ПДД собираются устанавливать на все автомобили, собранные в России. Сейчас разрабатывается ГОСТ с требованиями к таким комплексам.

Система сможет работать при скорости машины до 150 километров в час. Дальность обнаружения дорожных знаков и сигналов светофора должна составлять от 30 до 100 метров, приводят «Известия» новый ГОСТ «Системы распознавания объектов инфраструктуры...».

Системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики). Документ планируется принять в конце октября.

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Разработчики стандарта признали, что опытных автомобилистов излишнее информирование будет раздражать, что приведет к отключению системы, поэтому рекомендовали предусмотреть гибкий интерфейс.

«Похожие системы уже устанавливаются на некоторые премиальные марки машин. Они предупреждают водителя о риске столкновения (в том числе вибрацией руля), удерживают машину в полосе движения, сохраняют дистанцию перед впереди идущим автомобилем, помогают парковаться и так далее», — прокомментировал руководитель проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров.