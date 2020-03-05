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Сотрудников мэрии Улан-Удэ заподозрили в халатности

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников администрации города Улан-Удэ в Бурятии по подозрению в халатности. Чиновники утвердили недоработанный проект реконструкции очистных сооружений, что привело к дополнительным бюджетным расходам, сообщила Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура.

#Промзона
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В декабре 2019 года Дмитрий Медведев, занимая пост премьер-министра РФ, подчеркнул, что «реконструкция очистных сооружений в Бурятии продвигается недопустимо медленными темпами».

Выяснилось, что в июне 2015 года комитет городского хозяйства Улан-Удэ заключил договор на сумму более 42,3 миллиона рублей с частной компанией на разработку проекта по реконструкции очистных сооружений. 

Проект утвердили. Но когда приступили к реконструкции, стало понятно, что он содержит недостатки и требует корректировки. Это привело к дополнительным расходам из бюджета на сумму 1,2 миллиона рублей. Сроки реконструкции также затянулись.

Прокуратура считает, что чиновники, невнимательно проверявшие документы, должны ответить по закону. В феврале Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников администрации по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Максимальная санкция предусматривает исправительные работы на срок до одного года и штраф в размере 120 тысяч рублей.

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