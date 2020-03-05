NASA обнаружило на поверхности Марса загадочную дыру

Ученые NASA, изучая снимки с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили на поверхности Марса необычное отверстие в центре идеально круглого кратера на склоне Горы Павлина.

Отверстие диаметром около 35 метров, окруженное практически идеально круглым кратером, было обнаружено на западном склоне Горы Павлина. Боковое освещение подчеркивает тот факт, что ниже расположено полое пространство типа пещеры с плоским дном, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

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Так как отверстие с кратером окружено потоками лавы, ученые предполагают, что это одно из боковых жерл вулкана. После извержения кровля вулканической камеры, из которой излилась лава, провалилась, образовав структуру, которую мы наблюдаем сегодня.

Подобные полые структуры на поверхности Марса, внутреннее пространство которых защищено от жесткого излучения, представляют особый интерес с нескольких точек зрения.

Во-первых, это хорошие кандидаты на обнаружение в них марсианской жизни, а во-вторых, подобные полости можно было бы использовать в качестве укрытий для космических кораблей, автоматических аппаратов, а возможно, и астронавтов во время будущих пилотируемых полетов на Красную планету.