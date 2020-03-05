Конфликт росгвардейца и новосибирца дошел до суда

Сотрудник Росгвардии предстанет перед судом после того, как избил прохожего, который не выполнил его требования, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Судя по записи видеокамеры, мужчина шел по улице, возле него остановились сотрудники Росгвардии. Они побеседовали, и мужчина пошел дальше. Затем полицейский резко налетел на него сзади, нанес удар.

По версии следствия, сотрудник Войск национальной гвардии не представившись, без объяснения причин и оснований остановки, потребовал сообщить ему, куда направляется гражданин.



Мужчина, засомневавшись в законности требований сотрудника Росгвардии, не отреагировал на его требования. После этого «обвиняемый нанес потерпевшему удар в лицо, после чего схватил за шею и прижал к земле». Силовик причинил мужчине боль и нарушил конституционные права на неприкосновенность личности.



Сотрудник Росгвардии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.