Сериал с Авериным «Невеста комдива: комедия о любви»

Генерал Кузин оказывается в водовороте страстей, мама прочит ему в невесты актрису, незнакомая девушка набивается в жены, а еще по нему сходит с ума начальница столовой. Как герой будет выбираться из любовного переплета и найдет ли свое счастье, зрители узнают с 9 марта на канале «Россия 1».

Сюжет

Действие разворачивается в 1977 году. Комсомолка Катя после окончания пединститута отправляется в военный гарнизон Солнечный к своему жениху, с которым знакома только по переписке. Но на месте выясняется, что Катя нарвалась на афериста, который выдавал себя за командира дивизии, а настоящий генерал Кузин никогда не слышал о Кате.



Их разговор слышит корреспондент местной газеты и публикует совместный снимок Кати и генерала. Это незначительное событие становится поводом для целой бури страстей и переживаний.

О женитьбе узнает мама Кузина, которая не готова отдавать сына кому попало. Она берет ситуацию в свои руки, пытаясь сосватать ему страстную актрису местного театра Инессу.



Кузину это не нравится, он публично объявляет о своей женитьбе. Только кто станет его истиной супругой пока никому не понятно, а надежда успешно выйти замуж появляется у многих девушек.

Кроме своей личной жизни, генералу Кузину предстоит не только решить все проблемы с дисциплиной во вверенной ему дивизии, но и наладить отношения с непокорной дочерью Юлей, влюбленной в летчика Гену.

Съемки

Главную роль генерала Кузина исполнил обаятельный актер Максим Аверин. Также в сериале зрители увидят Александру Никифорову (Катя), Нину Усатову (мама комдива), Александра Каштанова (дочь Кузина), Яну Крайнову (Лариса), Анну Якунину (Марина), Екатерину Вуличенко (Инесса, актриса), Евгения Морозова (капитан Бочкин), Алексея Корякова, Бибигуль Актан, Виолетту Давыдовскую, Олега Масленникова-Войтова, Михаила Богдасарова.

«Мне понравилось, что это простая история. События происходят в конце 70-х годов, а это очень светлое время. Люди были чище, а деньги тогда мало интересовали и никак не влияли на значимость человека. И герои нашего фильма – не убийцы и воры, а добродушные, толковые и где-то наивные люди», — оценил сериал режиссер Александр Баранов.

Атмосферу прошлых лет для зрителей воссоздадут с помощью музыки. В саундтреке сериала «Невеста комдива» – песни из репертуара ансамблей «Самоцветы» и «Лейся, песня», которые погрузят зрителей в мир светлой ностальгии.



Кроме того, в фильме прозвучат и два новых произведения с интересной историей. Юная актриса Александра Каштанова, которая сыграла дочь комдива Кузина, сочинила песню, вдохновившись съемками, а режиссер Александр Баранов решил, что девушка должна спеть ее в кадре.

«Невеста комдива» выходит на канале «Россия 1» 9 марта в 21.00.