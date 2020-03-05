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Xiaomi выпустила сверхмощный смартфон с очень большим экраном

Источник:
CNews
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Фото: © xatakame; instagram.com/xatakamex

Xiaomi разработала игровой Black Shark 3 Pro с самым большим в истории смартфонов экраном на 7,1 дюйма и самым производительным d vbht процессором.

Black Shark 3 стал третьим представителем геймерской линейки Black Shark. Он отличается ярким дизайном и рядом игровых возможностей. Вместе с Black Shark 3 представлена его Pro-версия, получившая экран с самой большой за всю историю смартфонов диагональю экрана  7,1 дюйма.

Black Shark 3 поступит в продажу в Китае 17 марта 2020 года в трех комплектациях. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена производителем в 500 долларов. У фаблета Black Shark 3 Pro две комплектации: за 673 доллара она предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а версию с 12/256 ГБ она оценивает в 716 долларов.

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Black Shark 3 и его Pro-модификация базируются на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 865 — самом производительном мобильном процессоре. У него восемь встроенных ядер, сообщает CNews со ссылкой на Xiaomi.

За отвод тепла от основных компонентов (процессор, память) отвечает медная пластина в составе жидкостной системы охлаждения, размещенная поверх печатной платы.

В Black Shark 3 установлена Super AMOLED-панель с разрешением Full HD+ (2400x1080 точек), диагональю 6,67 дюйма. В старшей версии экран увеличен до 7,1 дюйма, его разрешение повышено до Quad HD+ (3120х1440, формат 2K).

Смартфоны получили идентичные наборы камер, состоящие их трех основных и одной фронтальной. Передний модуль размещен в верхней рамке экрана, умеет записывать Full HD-видео на 30 кадрах в секунду и способен делать 20-мегапиксельные снимки, улучшенные при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

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nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?