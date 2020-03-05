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Темная тема для IOS и Android появилась в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики WhatsApp добавили поддержку темной темы для IOS и Android. Ее использование минимизирует нагрузку на глаза в недостаточно освещенных помещениях, а установить тему просто.

«Использование темной темы предотвращает эти неприятные моменты, когда экран телефона неожиданно загорается в темной комнате», — отметили в компании.

Для пользователей Android 10 и iOS 13 темный режим включается автоматически, если активировать его в настройках системы в телефоне. Доступна темная тема также для пользователей Android 9 и более старых операционных систем.

Если пользователи Android 9 захотят активировать тему, необходимо обновить приложение WhatsApp через Google Play. После чего зайти в настройки мессенджера, затем в «Чаты», после этого выбрать «Тема» и вручную активировать темный режим. 

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Технологии #Техника #Интернет #Гаджеты
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nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?