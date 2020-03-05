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ЦИК распределил миллиарды для голосования по Конституции

Источник:
«Новая газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Большая часть денег пойдет в региональные избиркомы, остальные выделят Минобороны и МИД на организацию голосований в воинских частях и за рубежом.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распределила 14,8 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

Большая часть денег пойдет в региональные избиркомы; 110 миллионов выделят Минобороны и МИДу на организацию голосований в воинских частях и за рубежом, а 80 миллионов — самому ЦИКу на оплату труда привлеченных специалистов и расходы на связь и командировки.

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Из выделенных денег на информирование россиян потратят 925 миллионов, из которых 147 миллионов пойдут на печать бюллетеней и брошюр с содержанием поправок (в 2018 году из 17,7 миллиарда на информирование выделяли 770 миллионов рублей). Регионы могут добавить средств из собственных бюджетов, приводит «Новая газета» слова Памфиловой.

Накануне была представлена символика для всероссийского опроса. Логотипом стал российский флаг, который переходит в красное полотно с изображением Конституции; в качестве слогана выбрали «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

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Топ комментариев

nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?