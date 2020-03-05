Коронавирус оставил Байкал без туристов

Поток туристов из Китая в России заметно снизился из-за распространения коронавируса в КНР и закрытия железнодорожного и авиасообщения между двумя странами. Последствия этого ощутили в крупных городах, а также на Байкале со стороны Иркутской области, сообщили представители туроператоров.

Отсутствие туристов в первую очередь ударит по гостиницам и отелям, принимающих гостей из Китая. Им придется снижать цены в среднем на 50-60%, чтобы удерживать наполняемость гостиниц, пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова.

#Туризм Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами

За ними и остальные гостиницы, чтобы не потерять своих клиентов, будут вынуждены снизить цены на 20–30%. Коронавирус больно ударит по турбизнесу в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске. Именно эти города принимают наибольшее число гостей из КНР.

Так, туристический рынок Санкт-Петербурга уже находится на пороге паники — отельеры начали демпинговать, опустились цены в среднем на 10%.

На Байкале или Дальнем Востоке китайских туристов еще больше, а значит и сокращение спроса заметнее. И основной удар пришелся на малые отели, строившиеся изначально под китайцев, — для них потеря спроса стала серьезным вызовом.

В целом распространение эпидемии может нанести туротрасли России ущерб до 100 миллиардов рублей, считают эксперты. Но в итоге ситуация положительно скажется на внутреннем туризме, который может вырасти на 10–15%.