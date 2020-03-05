НАВЕРХ

Водителя маршутки в наркотическом опьянении задержали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
183 1
Фото: © УГИБДД по Красноярскому краю

Сотрудники ГИБДД задержали водителя маршрутного автобуса в Красноярске, у него на приборной панели нашли синтетический наркотик, сообщает УГИБДД по региону.

Пассажир маршрутного автобуса, следующего по улице Аэровокзальной сообщил, что водитель ведет себя неадекватно, возможно, находится в состоянии опьянения.

 «Водитель от прохождения процедуры освидетельствования отказался. При осмотре кабины автобуса на приборной панели было обнаружено вещество, которое, как показала экспертиза, является синтетическим наркотиком, весом 0,341 грамма», — говорится в сообщении.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, совершенные в крупном размере). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В отношении 39-летнего водителя также был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования). За данное нарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей.

Еще по теме
Бродячие собаки напали на чиновника в Чите возле баков с мусором
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Аптечный ревизорро Диденко поблагодарила мужа за смерть
Движение автобусов в Хакасии закрыли из-за непогоды
смотреть все
Красноярск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский разогнал правительство Украины
•
Путин и Эрдоган обсудят противостояние в Сирии
•
ЦИК распределил миллиарды для голосования по Конституции
•
Авто научат распознавать нарушения ПДД по ГОСТу
Подробности
•
Жизнь как импровизация: травматолог НИИТО сочиняет треки
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Сотрудников мэрии Улан-Удэ заподозрили в халатности
Сибирь 05.03.2020 13:55
Конфликт росгвардейца и новосибирца дошел до суда
Сибирь 05.03.2020 13:16
Описанный в книге Астафьева остров продали в Красноярске
Сибирь 05.03.2020 12:03
Коронавирус оставил Байкал без туристов
Сибирь 05.03.2020 11:07
Самое популярное
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
9542
Найден способ достичь скорости света
8645
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6744
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
5831
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Зеленский разогнал правительство Украины
•
Путин и Эрдоган обсудят противостояние в Сирии
•
ЦИК распределил миллиарды для голосования по Конституции
•
Авто научат распознавать нарушения ПДД по ГОСТу
Подробности
•
Жизнь как импровизация: травматолог НИИТО сочиняет треки
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
75
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
67
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62