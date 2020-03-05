Водителя маршутки в наркотическом опьянении задержали в Красноярске

Сотрудники ГИБДД задержали водителя маршрутного автобуса в Красноярске, у него на приборной панели нашли синтетический наркотик, сообщает УГИБДД по региону.

Пассажир маршрутного автобуса, следующего по улице Аэровокзальной сообщил, что водитель ведет себя неадекватно, возможно, находится в состоянии опьянения.



«Водитель от прохождения процедуры освидетельствования отказался. При осмотре кабины автобуса на приборной панели было обнаружено вещество, которое, как показала экспертиза, является синтетическим наркотиком, весом 0,341 грамма», — говорится в сообщении.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, совершенные в крупном размере). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В отношении 39-летнего водителя также был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования). За данное нарушение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей.