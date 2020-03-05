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Зеленский разогнал правительство Украины

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Алексея Гончарука «имеет успехи» и не было замечено в коррупции, «но украинцам этого мало». Верховная рада согласилась с аргументами украинского лидера.

Зеленский, выступая перед Верховной радой, пообещал продолжить курс реформ и перечислил претензии к правительству: падение промышленного производства четвертый месяц подряд, «хаос платежек» за коммунальные услуги, проблемы с выплатой зарплат шахтерам.

«Я не могу быть психологом, коллектором, нянькой профильного министерства», — заявил Зеленский. В итоге отставку премьера Гончарука поддержали 353 из 411 депутатов.

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Самый молодой в истории страны премьер Алексей Гончарук вступил в должность после победы президентской партии «Слуга народа» на летних парламентских выборах. Накануне он написал заявление об отставке.

Это было не его решение — команда президента убедила премьера это сделать, сказал источник РБК, близкий к руководству президентской партии «Слуга народа». По его словам, ключевые претензии к Гончаруку заключались в нерешенных проблемах в экономике и социальной сфере.

Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В нем вновь оказался глава МВД Арсен Аваков, который занимал этот пост еще при президенте Петре Порошенко.

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