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Группе Little Big предсказали провал на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «SKIBIDI»

Группа Little Big блестяще выступит на Евровидении от России, но не сумеет занять первое место, рассказала Sibnet.ru экстрасенс и таролог Саона.

«Речи о том, что они возьмут первое место даже и не ведется, более того карты показывают на данный момент весьма неутешительный прогноз. Хорошо бы они вошли в десятку», — сказала Саона.

Таролог считает, что российские музыканты смогут показать яркий и впечатляющий номер, который никого не оставит равнодушным, но удача повернется к другим конкурсантам. Несмотря на провал на европейской арене, Little Big ждет большой успех после Евровидения. Выступление эпатажного коллектива надолго запомнится зрителями, а Little Big станут приглашать на сборные концерты разного уровня.

Что ждать от Little Big на «Евровидении»

«Сама группа отнесется с юмором, что к самому выступлению, что к Евровидению», — подытожила Саона свое предсказание.

Таролог известна своими предсказаниями для медийных персон. Например, она предсказывала увеличение капитала ведущего Дмитрия Шепелева, личную жизнь певицы Кети Топурии, отношения между Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым.


Тема: Евровидение-2020
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Топ комментариев

nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

лачинов

Не думаю, что каждому доступен личный врач и контроль окружения. Тут явное лукавство.Понятно, что президент...

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?