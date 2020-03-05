Группе Little Big предсказали провал на Евровидении

Группа Little Big блестяще выступит на Евровидении от России, но не сумеет занять первое место, рассказала Sibnet.ru экстрасенс и таролог Саона.

«Речи о том, что они возьмут первое место даже и не ведется, более того карты показывают на данный момент весьма неутешительный прогноз. Хорошо бы они вошли в десятку», — сказала Саона.

Таролог считает, что российские музыканты смогут показать яркий и впечатляющий номер, который никого не оставит равнодушным, но удача повернется к другим конкурсантам. Несмотря на провал на европейской арене, Little Big ждет большой успех после Евровидения. Выступление эпатажного коллектива надолго запомнится зрителями, а Little Big станут приглашать на сборные концерты разного уровня.

Что ждать от Little Big на «Евровидении»

«Сама группа отнесется с юмором, что к самому выступлению, что к Евровидению», — подытожила Саона свое предсказание.

Таролог известна своими предсказаниями для медийных персон. Например, она предсказывала увеличение капитала ведущего Дмитрия Шепелева, личную жизнь певицы Кети Топурии, отношения между Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым.