Группе Little Big предсказали провал на Евровидении

Группа Little Big блестяще выступит на Евровидении от
России, но не сумеет занять первое место, рассказала Sibnet.ru экстрасенс и
таролог Саона.
«Речи о том, что они возьмут первое место даже и не ведется,
более того карты показывают на данный момент весьма неутешительный прогноз.
Хорошо бы они вошли в десятку», — сказала Саона.
Таролог считает, что российские музыканты смогут показать
яркий и впечатляющий номер, который никого не оставит равнодушным, но удача
повернется к другим конкурсантам. Несмотря на провал на европейской арене, Little
Big ждет большой успех после Евровидения. Выступление эпатажного коллектива
надолго запомнится зрителями, а Little Big станут приглашать на сборные
концерты разного уровня.
Что ждать от Little Big на «Евровидении»
«Сама группа отнесется с юмором, что к самому выступлению,
что к Евровидению», — подытожила Саона свое предсказание.
Таролог известна своими предсказаниями для медийных персон. Например,
она предсказывала увеличение капитала ведущего Дмитрия Шепелева, личную жизнь
певицы Кети Топурии, отношения между Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым.