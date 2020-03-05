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Житель Хакасии незаконно отловил краснокнижных кречетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ómar Runólfsson / CC BY 2.0

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хакасии, отловившего восемь краснокнижных кречетов, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии органов следствия, подозреваемый в январе и феврале отловил восемь особей кречета из отряда соколообразных, занесенных в Красную книгу РФ. Мужчина содержал их в самодельном вольере на дачном участке. После обнаружения, птиц силовики передали в Абаканский зоопарк.

В отношении 58-летнего жителя поселка Большая Ирба Курагинского района возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча и содержание особо ценных диких животных). Ему грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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