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Бродячие собаки напали на чиновника в Чите возле баков с мусором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бродячие собаки напали на главу Черновского района Читы Василия Турсабаева, когда он проводил осмотр площадки с мусорными баками, сообщил чиновник в четверг на встрече с активом района.

«Последний отлов был 21 февраля, отловили двух собак, еще четыре бегали с ошейниками. Люди содержат собак и выпускают их в свободное плавание. Кормовая база для них — это мусорные контейнеры. У нас договоренность с "Олероном" — каждый день они мне присылают фото контейнерных площадок района. Они чистые», — цитирует «Чита.ру» Турсабаева.

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Но недалеко от баков «Орлеона» есть контейнерная площадка магазина «Привоз». По словам жителей района, она не закрывается. Местные боятся по вечерам выносить мусор из-за своры псов, обитающих рядом. В новогодние праздники чиновник осматривал эту площадку, и подвергся нападению двух собак. «Но отбился», — резюмировал глава района.

Проблема бродячих собак актуальна и для других регионов Сибири. Так, в марте в Красноярске животные напали на девятилетнюю девочку, повалили на землю и стали кусать. На помощь пришел отец и прохожие, отогнавшие агрессивных псов. Малышку увезли в больницу.

В январе восьмилетняя девочка в Иркутске подверглась нападению собак и также оказалась в больнице. А в Улан-Удэ бродячие собаки напали на первоклассника, возвращавшегося домой из школы. Животные сильно покусали ребенка, ему пришлось делать экстренную операцию.

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