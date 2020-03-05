Джеймс Бонд пострадал от коронавируса

Выпуск фильма о Джеймсе Бонде перенесли на полгода из-за сложной ситуации в мире с коронавирусом, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ленты.

«После тщательного изучения и тщательной оценки мирового театрального рынка выпуск "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Мировая премьера должна была состояться 31 марта, в России боевик обещали показать 9 апреля. Теперь продолжение истории Бонда зрители увидят только в ноябре.

«Не время умирать» — 25-й фильм об агенте Джеймсе Бонде. В новом фильме Бонд, в исполнении Дэниэла Крэйга, оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Коронавирус распространился на десятки стран — заболевшие выявлены в Южной Корее, Италии, Иране, России, Португалии, Тунисе, Марокко, Саудовской Аравии, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале. Среди мер профилактики, которые советует ВОЗ, соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, отказ от посещения массовых мероприятий, коим является и посещение кинотеатров.