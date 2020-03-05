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Путин и Эрдоган обсудят противостояние в Сирии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве по инициативе турецкой стороны. Глава государства намерены обсудить ситуацию в Сирии.

Ранее сирийское урегулирование оказалось под угрозой после обострения ситуации в Идлибе. Боевики в этой провинции начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск.

В ответ боевые части Башара Асада приступили к ответной операции. В ходе обстрела позиций под удар попала колонна турецких военных, погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин и Эрдоган собираются обсудить меры по прекращению кризиса в Идлибе. По словам официального представителя Кремля, оба лидера ориентированы на урегулирование ситуации.

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