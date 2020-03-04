Жириновский станцевал под трек Little Big

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский станцевал под трек группы Little Big — песню Faradenza. Соответствующее видео появилось в Twitter политика.

«Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — подписал ролик Жириновский.

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020

Little Big — популярная российская группа, клипы которой собирают миллионы просмотров на YouTube. Творчество коллектива смешивает танцевальные ритмы, а также сатиру и гротеск.

Ранее стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.