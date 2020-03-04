НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Жириновский станцевал под трек Little Big

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский станцевал под трек группы Little Big — песню Faradenza. Соответствующее видео появилось в Twitter политика.

«Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — подписал ролик Жириновский.

Little Big — популярная российская группа, клипы которой собирают миллионы просмотров на YouTube. Творчество коллектива смешивает танцевальные ритмы, а также сатиру и гротеск.

Ранее стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.

Еще по теме
Путина насторожили иностранные «вбросы» про коронавирус
Путина защитили от коронавируса
России оставят статус светской страны
Семье Навального заблокировали банковские счета
смотреть все
Политика #Россия #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина насторожили иностранные «вбросы» про коронавирус
•
Россиянам предложили льготную ипотеку на курортах
•
Жириновский станцевал под трек Little Big
•
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
Подробности
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Холодильник в Барнауле «убил» трехлетнего малыша
Сибирь 04.03.2020 21:08
Ученые рассказали о смещении Горного Алтая
Сибирь 04.03.2020 20:25
Бывший помощник по хозяйству убил пенсионерку поленом
Сибирь 04.03.2020 17:39
Абаканец пострадал от взрыва самогонного аппарата
Сибирь 04.03.2020 15:48
Самое популярное
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
9458
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6639
Найден способ достичь скорости света
6598
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
5689
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина насторожили иностранные «вбросы» про коронавирус
•
Россиянам предложили льготную ипотеку на курортах
•
Жириновский станцевал под трек Little Big
•
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
75
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
67
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62