Холодильник в Барнауле «убил» трехлетнего малыша

Ремонтники в Барнаул, неправильно отремонтировавшие холодильник, в суде ответят за смерть трехлетнего ребенка, которого убило электрическим током, сообщил СУ СК Алтайского края.

По данным ведомства, два жителя краевой столицы с 2016 года зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Без каких-то специальных знаний в области ремонта электрических и холодильных бытовых приборов они оказывали по ремонту и установке такой техники.

В январе прошлого года они проверили и отремонтировали холодильник в одной из квартир Барнаула. При этом нарушили изоляцию проводов. Через два месяца трехлетнего правнука хозяйки квартиры холодильник «ударил» током. Малыш умер на месте.

Уголовное дело возбудили по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору и повлекли по неосторожности смерть человека».

В ходе предварительного следствия ремонтники вину не признали. Однако дело направлено в суд для рассмотрения.