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Россиянам предложили льготную ипотеку на курортах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края, программа сельской ипотеки стартует до конца марта 2020 года.

В льготной программе могут участвовать сельские территории и поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, а также малые города с численностью населения менее 30 тысяч человек, пишут «Известия».

Исключение сделано только для муниципальных образований Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В Краснодарском крае, который считается курортным, в программу попали 1687 населенных пунктов — например, Анапа и Абрау-Дюрсо.

Главной особенностью программы является то, что воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства, однако льгота предоставляется гражданину только один раз.

По условиям программы получивший жилье под низкий процент человек не имеет права его продавать в течение пяти лет, даже если он закрыл кредит. Льготная ипотека — часть государственной программы поддержки сельских территорий.

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nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

corrector

Вот страна, людей убивают собаки , большинство хочет защитить своих детей, а власть слушает...

Иркут 69

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Гаврило Принцип

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