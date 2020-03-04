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Путина насторожили иностранные «вбросы» про коронавирус

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, сославшись на секретный доклад ФСБ.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда», — сказал Путин, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой про ситуацию с коронавирусом.

Президент России отметил, что «цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.

На совещании Голикова сообщила, что в последнее время в соцсетях появляется фейковая информация о якобы достаточно большом количестве заболевших коронавирусом на территории России, а власти скрывают эти данные.

Согласно официальным данным, с момента организации в стране работы по предотвращению коронавируса на территории России было выявлено три случая заболевания, еще трое больных были эвакуированы с круизного лайнера в Японии.

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nifnif

муж погиб, а она строчит свои перлы. вот он вверх цинизма и падения нравственности современности, главное...

люмneH

Ничего человеческого . Животное какое то .

corrector

Вот страна, людей убивают собаки , большинство хочет защитить своих детей, а власть слушает...

Иркут 69

Чеснок, серебро и осиновое кресло... 😀Набор на все времена 👍

Гаврило Принцип

А что, у тебя уже диагностировали?