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Украинская певица объяснила поддержку Little Big на «Евровидении»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © thejerryheil instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) предрекла победу группе Little Big на «Евровидении», и ее затравили пользователи сети. Девушке пришлось объясняться за свое высказывание в Instagram.

Сначала Джерри Хейл опубликовала в Instagram короткое сообщение о том, что группа Little Big явный лидер «Евровидения-2020». Певица даже не упоминала в посте о России, но подписчики начали обвинять ее в том, что та поддерживает конкурентов и врагов Украины на музыкальном конкурсе.

Хейл написала объяснительный пост, где опровергла все домыслы в поддержке конкурента. Она отметила, что даже на национальном отборе оказывала поддержку группе Go-A, которая выступит на музыкальном соревновании от Украины.

«Теперь по поводу поста конкретнее. Что вы подумали, когда узнали, что LB (Little Big) будет выступать на Евро? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?» — попыталась объяснить смысл своего предыдущего сообщения Хейл.

Российская группа Little Big известна яркими и провокационными клипами и композициями. Одна из самых знаменитых песен — «Skibidi». Ранее Россию представляли не менее эпатажные в свое время коллективы. Например, группа t.A.T.u в 2003 году заняла третье место, а «Бурановские бабушки» в 2012 — второе место.


Тема: Евровидение — 2020
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