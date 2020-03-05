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Драматический сериал «Шторм» впервые выйдет на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Сериал о следователе, который нарушает законы и личные принципы ради жизни любимой женщины выйдет на канале ТНТ с 10 марта, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, открытие нового дворца искусств в провинциальном городе оборачивается трагедией: крыша здания не выдерживает снегопада и обрушивается на собравшихся. Погибают дети. Но кандидату в мэры Крюкову, ответственному за проект, удается избежать наказания – вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер.

Следователю Сергею Градову настойчиво рекомендуют не лезть в это дело, однако он, уставший от вечной коррупции, добивается ареста Крюкова. Но тут в жизни самого Градова случается трагедия: его любимой женщине Марине (Михалкова) срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Ради нее Градов идет на должностное преступление. А раскрыть его будет пытаться старый друг Сергея Юрий Осокин из убойного отдела.

Главные роли исполняют знакомый и любимые зрителями актеры. В роли Градова — Александр Робак, Осокин — Максим Лагашкин, а любимую женщину, которая стала виной пошатнувшихся принципов главного героя, сыграла Анна Михалкова.

Злободневный сериал «Шторм» смело ставит перед зрителем этические вопросы, с которыми ни один человек не хотел бы столкнуться: на какие жертвы можно пойти ради любимого человека? Тут же подкрадываются сопутствующие вопросы: а если эти жертвы противоречат всем твоим принципам и ради спасения одного человека придется подставить другого?

Сериал «Шторм» стартует на ТНТ 10 марта в 22.00.

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