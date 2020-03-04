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Минфин минимизировал закупки валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минфин России в марте намерен закупить валюты на 133 миллиарда рублей, это минимальное значение с начала действия бюджетного правила, сообщается на сайте ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 133,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года», — отмечается в сообщении.

Традиционно покупки будут вестись ежедневно равными долями. Таким образом, каждый день на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 миллиарда рублей. В феврале Минфин закупил валюту на 214 миллиардов рублей, в январе — на 310 миллиардов.

Всего в 2019 году Минфин потратил на приобретение валюты 2,9 триллиона рублей. Минимум по закупкам в прошлом году был зафиксирован в сентябре, когда министерство купило долларов и евро на сумму 187 миллиардов рублей.

В рамках бюджетного правила, действующего в России с 2018 года, Минфин закупает валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Эти доходы определяются превышением рыночной цены нефти марки Urals над ценой отсечения, которая составляет 42,4 доллара за баррель.

Вся купленная на дополнительные нефтегазовые доходы валюта поступает в Фонд национального благосостояния. В феврале средняя цена Urals составила 54 доллара за баррель, а в конце месяца падала до 47 долларов.

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