Путина защитили от коронавируса

Сотрудники Кремля предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом методы защиты первого лица государства — стандартные, уточнил Песков. «Речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут принимать любые граждане Российской Федерации», — сказал он.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в Москве сейчас не наблюдается резкого осложнения ситуации с распространением вируса, под наблюдением врачей находятся несколько десятков человек.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения ранее перечислили способы защиты от нового коронавируса COVID-19, которые популярны в интернете, однако бесполезны при реальной угрозе.

В список вошло обеззараживания кожи с помощью ультрафиолетовых ламп, употребление в пищу чеснока, промывание носа солевыми растворами и полоскание ротовой полости антисептическими жидкостями.