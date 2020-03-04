Помощник по хозяйству в Бурятии убил пенсионерку поленом

Мужчина, нанявшийся к пенсионерам в Бурятии помощником по хозяйству, решил их ограбить и убить пожилую владелицу дома, сообщило региональное СУ СК России.

#Криминал Подросток застрелил отца из обреза

Вечером 20 февраля жительница дома в переулке Якутский в Улан-Удэ заметила, как от ограды пожилой соседки быстро уходит незнакомец. В руках у него был большой белый мешок. Ворота ограды оставались открытыми настежь.

Беспокойная соседка немедленно позвонила родственникам пенсионерки. Они приехали и увидели в доме бездыханное тело хозяйки с многочисленными травмами головы. Прибывшие по вызову медики немедленно отвезли бабушку в больницу, но спасти ее не удалось, она умерла.

В доме царил беспорядок, вещи были разбросаны, а родственники покойной сообщили следователям о пропаже ценностей, инструментов и бытовой техники на крупную сумму.

Сыщики, изъяв записи с камер видеонаблюдения из ближайших торговых точек, заметили на кадрах подозрительного мужчину и смогли проследить его путь до соседнего микрорайона с частной застройкой, но там его следы терялись.

Специалисты досконально изучили личные вещи покойной. Подсказку дала записная книжка, в ней было имя и телефон мужчины, помогавшего пенсионерам колоть дрова. Позже по фотографии его опознали свидетели.

Убил бабушку поленом

Во время обыска у «помощника» обнаружили часть похищенных вещей и драгоценностей, а также одежду со следами крови. На допросе подозреваемый признал вину и рассказал, что прошлой осенью он нанимался к пожилой чете колоть дрова.

Тогда же и заприметил у хозяина дома инструменты. А 20 февраля шел пьяным мимо их дома и решил ограбить стариков. В это время муж находился в больнице, а жена ушла в магазин. Злоумышленник залез в ограду и начал складывать инструменты в мешок.

В этот момент вернулась хозяйка. Испугавшись, мужчина схватил полено и несколько раз ударил женщину по голове. Она потеряла сознание, а бывший помощник по хозяйству вытащил у нее из кармана ключи, зашел в дом и вынес все ценности.

Ему предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), за которое законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.