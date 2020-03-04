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Huawei выпустила бюджетный смартфон с гигантским аккумулятором

Источник:
Gizchina
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Фото: © Huawei

Китайская компания Huawei представила новый бюджетный смартфон с большим аккумулятором — модель Huawei Enjoy 10e стоит всего 135 долларов, при этом внутри аппарата емкая «батарейка» на 5000 мАч.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35, устройство получило 6,3-дюймовый IPS-экран, основную фотокамеру с двумя модулями 13 МП (f/1,8) и 2 МП (f/2,4), а также камеры для селфи с разрешением 8 МП.

В наличии также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Смартфон поддерживает «обратную» зарядку, что дает возможность использовать его в качестве мобильного аккумулятора для подзарядки других гаджетов.

Аппарат управляется ОС Android 10 с прошивкой EMUI 10. Есть два слота под SIM-карты, также присутствует дополнительный слот под карты памяти microSD. Несмотря на рекордно мощный аккумулятор, Huawei Enjoy 10e не поддерживает технологию быстрой зарядки.

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