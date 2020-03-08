Названы способы уберечься от слежки через смартфон

Многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения, собирающие личные данные и прослушивающие разговоры, сообщил замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

«Более 90% случаев — не уязвимости, а сами пользователи. Основной источник заражения — приложения, скачанные не через магазин, а через браузер. Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — приводят «Известия» слова Никитина.

Часто злоумышленники подделывают зловреды под самые популярные приложения или классы приложений. «Мы обнаружили больше тысячи зловредов, которые притворялись популярным приложением для знакомств. А вообще, в 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий», — пояснил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Наткнуться на «врага» можно даже в официальных магазинах. Но все же, самая распространенная угроза для смартфона Android — его невнимательный владелец. Основным источником заражения становятся приложения, скачанные через браузер.

#Деньги Молодые и продвинутые стали целью телефонных мошенников

«Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — отметил Никитин.

Эксперты советует ответственно подходить к выбору антивируса и отдавать предпочтение известным брендам — «фейков очень много». Они призывают пользователей насторожиться, если приложение требует запрос функций администрирования.

При выборе смартфона рекомендуется также обратить внимание на патчи безопасности. С каждым годом производители совершенствуют технологии встроенной защиты.