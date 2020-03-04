Россия запретила вывоз медицинских масок из-за коронавируса

Вывоз медицинских масок из России запретили со 2 марта по 1 июня 2020 года из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

В список запрещенных к вывозу изделий также попали защитные респираторы и очки, маски с фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

При этом под запрет не попадает вывоз медицинских изделий для оказания международной гуманитарной помощи и личного использования. Поэтому Россия сможет безвозмездно поставлять маски в Китай.

«Необходимо предотвратить так называемый искусственный дефицит некоторых медицинских изделий — масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж», — пояснил принятие документа глава Минпромторга Денис Мантуров.

Временный запрет на вывоз из России также распространяется на товары, которые до вступления постановления в силу были помещены под таможенные процедуры, но фактически еще не перемещались.