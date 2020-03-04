Абаканец пострадал от взрыва самогонного аппарата

Фото: © пресс-служба МВД по Республике Хакасия
Самогонный аппарат взорвался в доме, владелец получил травмы, поврежден автомобиль возле дома, сообщает пресс-служба МВД по Республике Хакасия.
По предварительной информации, в среду днем в квартире на втором этаже жилого дома на улице Торосова произошел взрыв самогонного аппарата. Рядом находились владельцы, супружеская пара.
Мужчина госпитализирован. Также повреждения получил автомобиль Honda, припаркованный возле дома. Причины происшествия выясняются.