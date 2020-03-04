Трамп и Байден стали победителями «супервторника»

Победителями первичных партийных выборов в США в так называемый «супервторник» стали действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Праймериз проводятся для выдвижения кандидатов от демократов и республиканцев на предстоящих выборах президента США. 3 марта первичные выборы прошли сразу в 14 штатах, поэтому процедуру неофициально называют «супервторником».

Так, Джо Байден лидирует на праймериз в девяти штатах, а его главный соперник сенатор Берни Сандерс стал победителем в трех штатах. Еще в двух штатах — Калифорнии и Мэне — окончательные результаты объявят позднее, передает CNN.

У республиканцев главным претендентом является действующий президент США Дональд Трамп. В «супервторник» он выиграл первичные выборы во всех 13 штатах, где их проводили республиканцы.

Единственным конкурентом Трампа был экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, который на праймериз получил единственный голос в Айове. В остальных штатах Трамп получил 100% голосов делегатов.

Демократы официально объявят имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах на партийном съезде, который пройдет с 13 по 16 июля. Эксперты предполагают, что им станет Джо Байден. Выборы главы государства состоятся в ноябре 2020 года.