Российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подверглись атакам со стороны боевиков из-за невыполнения Анкарой обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними, приводит ТАСС заявление Конашенкова.

По сочинским соглашениям от 2018 года Турция взяла на себя обязательства вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15-20 километров. Вместо этого, отметил генерал, террористические группировки вытеснили в зоне боевиков «умеренной оппозиции».

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По словам Конашенкова, в начале февраля 2020 года в ответ на очередное масштабное наступление террористов, «сочинские соглашения в части создания "демилитаризованной зоны" на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками». Террористы были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб.

Российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации.

«Действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", — никто на Западе не замечает", — сказал генерал.