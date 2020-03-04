НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии

Источник:
ТАСС
241 6
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подверглись атакам со стороны боевиков из-за невыполнения Анкарой обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними, приводит ТАСС заявление Конашенкова.

По сочинским соглашениям от 2018 года Турция взяла на себя обязательства вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15-20 километров. Вместо этого, отметил генерал, террористические группировки вытеснили в зоне боевиков «умеренной оппозиции».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Сирия стала самой горячей точкой мира?

По словам Конашенкова, в начале февраля 2020 года в ответ на очередное масштабное наступление террористов, «сочинские соглашения в части создания "демилитаризованной зоны" на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками». Террористы были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб.

Российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации.

«Действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", — никто на Западе не замечает", — сказал генерал.

Тема: Распространение китайского вируса
Россия запретила вывоз медицинских масок из-за коронавируса
ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа
Коронавирус в цифрах и фактах
Почти 30 человек наблюдают на Алтае из-за коронавируса
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
КАРТИНА ДНЯ
•
Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии
•
Россия запретила вывоз медицинских масок из-за коронавируса
•
Трамп и Байден стали победителями «супервторника»
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
Подробности
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
Как это работает
•
Полезно, красиво, опасно: что такое сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Абаканец пострадал от взрыва самогонного аппарата
Сибирь 04.03.2020 15:48
Движение автобусов в Хакасии закрыли из-за непогоды
Сибирь 04.03.2020 15:34
Убийца бизнесмена в центре Новосибирска предстанет перед судом
Сибирь 04.03.2020 15:07
Подросток в Забайкалье застрелил отца из обреза
Сибирь 04.03.2020 13:52
Самое популярное
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
9398
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
6548
Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году
5568
Названа «реальная цена» российской ипотеки
5511
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии
•
Россия запретила вывоз медицинских масок из-за коронавируса
•
Трамп и Байден стали победителями «супервторника»
•
Зеленский избавился от премьера Гончарука
Как это работает
•
Полезно, красиво, опасно: что такое сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
67
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
66
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
63
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
62