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Убийца бизнесмена в центре Новосибирска предстанет перед судом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирец предстанет перед судом за убийство бизнесмена в центре города, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 25 июня 33-летний злоумышленник на улице Гоголя, 1 выстрелил не менее шести раз из пистолета в 41-летнего бизнесмена. Пострадавший умер. Преступник был объявлен в международный розыск. Его нашли в Кемерово в ноябре и задержали.

Мужчине предъявлено обвинение в совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в суд.

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