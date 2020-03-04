Убийца бизнесмена в центре Новосибирска предстанет перед судом

Новосибирец предстанет перед судом за убийство бизнесмена в центре города, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 25 июня 33-летний злоумышленник на улице Гоголя, 1 выстрелил не менее шести раз из пистолета в 41-летнего бизнесмена. Пострадавший умер. Преступник был объявлен в международный розыск. Его нашли в Кемерово в ноябре и задержали.

Мужчине предъявлено обвинение в совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в суд.